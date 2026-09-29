Con aumento y bono confirmados: el monto de la PUAM para octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un nuevo calendario de pagos para octubre, que llegará con una actualización en los haberes previsionales.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el importe se modificará a partir del aumento establecido para este mes.

Además, los titulares de esta prestación podrán acceder al bono extraordinario previsional. De esta manera, el ingreso del nuevo mes estará compuesto por el haber actualizado y la suma adicional, según las condiciones establecidas para el beneficio.

¿Cuánto cobran los titulares de la PUAM en octubre con aumento y bono?





¿Cuánto cobran los titulares de la PUAM en octubre con aumento y bono?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá en octubre un haber mensual de $348.598,81, luego de la actualización del 1,66% aplicada por la ANSES.

El nuevo importe corresponde al 80% del haber mínimo jubilatorio y se suma al esquema de movilidad previsional.

A ese monto se incorpora el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total de los titulares de la prestación llegará a $418.598,81 durante octubre.

Además del pago mensual, la PUAM incluye cobertura de salud a través de PAMI y otros beneficios vinculados a la seguridad social.

La prestación está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación ni una pensión.

Para acceder, los argentinos o naturalizados deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país antes de realizar la solicitud, mientras que los extranjeros tienen que demostrar 20 años de residencia, con los 10 años inmediatamente anteriores al trámite.

Otro de los requisitos es no percibir una jubilación, pensión o retiro de ningún régimen previsional, ya sea nacional, provincial o municipal.

La ANSES también realiza una evaluación de la situación socioeconómica y patrimonial del solicitante antes de determinar si corresponde otorgar el beneficio.

El trámite puede iniciarse de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Antes de comenzar, es necesario revisar que los datos personales, familiares, de contacto y domicilio estén actualizados.

Luego, desde la sección correspondiente a las prestaciones, se puede seleccionar la opción para solicitar la PUAM y seguir los pasos indicados por el sistema.

Una vez presentada la solicitud, el estado del trámite puede consultarse desde Mi ANSES. La gestión es gratuita y, en caso de ser aprobada, la persona comienza a cobrar la prestación de acuerdo con el calendario de pagos establecido por el organismo.

Fechas de cobro de la PUAM en octubre 2026



