Con bono y aumento: los jubilados y pensionados que cobran hoy, miércoles 12 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga hoy, miércoles 12 de agosto, los haberes del mes para un nuevo grupo de jubilados y pensionados.

Los cobros del día incorporan la actualización por movilidad vigente y el bono extraordinario de $70.000 para aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo o montos proporcionales.

¿Quiénes cobran este miércoles 12 de agosto con aumento y bono?





Las sucursales bancarias y cuentas previsionales recibirán los fondos según el siguiente desglose:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: titulares con DNI finalizados en 2 .

Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

Los jubilados y pensionados que reciben su haber hoy, miércoles 12 de agosto.

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto?





Quienes cobran en esta fecha acceden al haber mínimo ajustado por movilidad más el refuerzo de ingresos otorgado por el Gobierno:

Haber base: $419.775,93.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $489.775,93.

En el caso de quienes perciben montos superiores al haber mínimo pero por debajo del tope estipulado, la ANSES deposita un valor proporcional del bono hasta alcanzar el techo máximo fijado para el período.