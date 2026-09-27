Con el bono de $70.000: ¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en octubre?

En pocos días, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con los pagos correspondientes a octubre, que llegarán con aumento y bono.

Las jubilaciones y pensiones tendrán una actualización del 1,66%, de acuerdo con la movilidad previsional vigente y el dato de inflación tomado como referencia.

En paralelo, los beneficiarios de menores ingresos contarán con un bono extraordinario de hasta $70.000, que se acredita junto con la prestación previsional.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima con el bono de $70.000?





Con la actualización de octubre, el haber mínimo previsional quedará en $435.748,51, frente a los $428.633,20 correspondientes a septiembre.

Al sumar el bono de $70.000, los jubilados que cobran la mínima y están alcanzados por el refuerzo recibirán un total de $505.748,51. El bono se liquida como un concepto separado del haber previsional y se deposita junto con la prestación correspondiente al mes.

El mecanismo también contempla un refuerzo proporcional para quienes superan la jubilación mínima, pero permanecen por debajo del tope que surge de sumar el haber mínimo y el bono completo.

En cambio, quienes alcancen o superen los $505.748,51 quedarían sin refuerzo bajo este mecanismo proporcional.

Los jubilados y pensionados de la mínima cobrarán el bono de $70.000 de manera completa.

¿Qué otros beneficiarios reciben el bono de ANSES?





El esquema de refuerzo también contempla determinadas prestaciones previsionales y pensiones administradas por ANSES.

Entre los principales grupos se encuentran:

Titulares de la PUAM.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Titulares de determinadas pensiones administradas por ANSES.



La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber básico de $348.598,81. Con un bono completo de $70.000, alcanzaría $418.598,81.

Las PNC por Invalidez o Vejez tendrán un haber básico de $305.023,96 y, con el mismo refuerzo, llegarían a $375.023,96.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos o más, el beneficio está vinculado al haber mínimo y el monto final dependerá de las condiciones del refuerzo aplicable.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima en octubre?





El calendario de octubre se organiza según la terminación del DNI del beneficiario.

Para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, las fechas son: