¿Qué le dijo el tribunal? Con guantes "locos" Pity Álvarez asistió a la segunda jornada de su juicio

Durante la segunda jornada del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, ese dio un episodio extraño en la sala de audiencias de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados ingresó al recinto acompañado por su hermana, Débora, vistiendo anteojos de sol, apliques brillantes en el rostro y un guante negro con emisores de luz (LED) en la punta de los dedos de la mano derecha.

La prenda en cuestión, que no cubría la totalidad de la mano y parecía una pieza destinada al uso escénico en lugar de la protección térmica habitual, atrajo la atención de los medios y los testigos presentes antes del inicio de la sesión.

Frente a esta situación, el secretario del tribunal se dirigió al abogado defensor del imputado, Javier Marino, para solicitarle que la persona juzgada se quitara los guantes antes de dar comienzo formal al debate.

Álvarez acató la indicación, se quitó el accesorio y guardó el objeto dentro de su gorro de lana. Además, se sacó los anteojos oscuros que cubrían una buena parte de su rostro.

Juicio contra el "Pity" Álvarez: detalles de la segunda jornada

El juicio comenzó el lunes pasado y están programadas 11 audiencias en total, aunque la cantidad total de jornadas queda sujeta a la dinámica del trámite judicial.

La audiencia de este miércoles comenzó pasadas las 11 de la mañana. Durante la sesión se informó la postergación de la declaración del testigo Carlos Ulises Stiempcich para el próximo viernes, debido a su imposibilidad de concurrir en la fecha programada.

En tanto, el primer testimonio del día que escucharon lo jueces fue el de Verónica Román, expareja de la víctima y madre de una de sus hijas. "Espero que se haga justicia por él. No veo de la otra parte que haya arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa", señaló la mujer.

En la misma línea, la testigo reclamó por una pena en prisión para el imputado: "Si tiene que pagar, que pague, tiene que ir preso. Tiene que pagar por lo que hizo. A mi hija la dejó sin un padre. No dejó que tuviera relación con su padre".

Ante las preguntas de la querella, a cargo del abogado Fernando Burlando, Román detalló el impacto psicológico que la tragedia tuvo en su hija: "Después de la muerte del padre, en un momento mi hija se aisló de sus compañeros de colegio. Fueron pasando los años y los chicos cambian. Hoy en día volvimos a iniciar y empezó a revolver todo. Me pregunta por qué, qué pasó", concluyó la testigo.