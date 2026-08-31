Con nubes y una tarde templada: el pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy, lunes 31 de agosto

Agosto llega a su último día con un lunes que tendrá un clima agradable en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada nubosa, con momentos de sol y una temperatura máxima cercana a los 20 grados.

Durante la mañana, el cielo estará "mayormente nublado" y no se descarta alguna lluvia débil y aislada en distintos puntos del AMBA. De todas formas, la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%. La temperatura arrancará en torno a los 11 grados.

El viento soplará muy suave desde el este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. El SMN indica que estas condiciones se mantendrán durante buena parte del lunes, por lo que no se espera una jornada ventosa.

Por la tarde llegará el momento más agradable del día. La temperatura subirá hasta los 19 grados, de acuerdo con el organismo, mientras que otras entidades meteorológicas estiman que podría alcanzar los 20. Habrá nubes parciales, pero también varios momentos con sol que permitirán aprovechar el buen tiempo al aire libre.

Durante la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 13 grados. El viento seguirá soplando desde el este y con poca intensidad, por lo que el descenso térmico no será demasiado marcado y se mantendrá un ambiente agradable.

Clima para Buenos Aires hoy, lunes 31 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El panorama también resulta alentador para los próximos días. El pronóstico anticipa una semana con tiempo estable y, en principio, el martes aparece como uno de los días más agradables, con mayor presencia del sol y gran parte del cielo despejado.

Así, Buenos Aires despedirá agosto con temperaturas agradables y recibirá septiembre con un panorama similar.

La primavera empieza a sentirse en Buenos Aires





El cambio de estación empieza a notarse no solo en las temperaturas, sino también en la forma en que transcurre el día. Con más horas de luz y tardes que se vuelven progresivamente más cálidas, salir a caminar, sentarse en una plaza o simplemente aprovechar un rato afuera vuelve a ser una opción cada vez más tentadora.

El domingo fue una muestra clara de ese escenario. Con una temperatura que pasó los 20 grados y un cielo con pocas nubes, el buen tiempo acompañó durante buena parte de la jornada. La brisa suave también ayudó a que el calor no resultara pesado y dejó una sensación agradable en las calles del AMBA.

Septiembre arrancará con buen tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y localicades (Imagen: Windy).

Este tipo de jornadas empezará a repetirse con mayor frecuencia a medida que avance septiembre. Si bien todavía pueden aparecer días frescos y algunos cambios bruscos, el panorama empieza a inclinarse hacia temperaturas más propias de la primavera.

Con septiembre a punto de comenzar, Buenos Aires entra así en una etapa de "transición". Según el sitio especializado Meteored, el frío todavía puede hacerse presente, pero las tardes templadas, el sol durante más horas y los días cada vez más largos empiezan a convertirse en una señal concreta de que la primavera está cerca.

Clima en Buenos Aires: el tiempo cambiará hacia el fin de semana





Como ya anticipamos, septiembre arrancará con varios días de tiempo estable y temperaturas agradables en Buenos Aires. El martes, además, tendrá condiciones similares a las del lunes, aunque la mañana será apenas más fresca y el cielo estará más despejado.

El miércoles volverá a subir la temperatura. El viento del noreste ayudará a que las máximas superen los 21 grados, aunque también traerá más humedad y, con el correr de las horas, aumentará la presencia de nubes.

Ese cambio será el primer indicio de una modificación en el tiempo. Para el jueves, los pronósticos anticipan el avance de un frente frío que podría dejar algunas lluvias durante la mañana en el AMBA. Por ahora, no se esperan precipitaciones importantes y las condiciones mejorarían rápidamente durante la tarde.

Después del paso del frente, ingresará aire más fresco y las temperaturas bajarán de manera moderada. No se tratará de un regreso del frío intenso, pero sí de jornadas más frescas que las que marcaron el cierre de agosto.

El próximo fin de semana también podría mantener esta tendencia, con el ingreso de una nueva masa de aire frío que pondría fin, al menos por unos días, a las tardes más cálidas que se vienen registrando. Antes de ese cambio, todavía habrá tiempo para disfrutar de varios días con temperaturas agradables.