Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y otras 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 7 de octubre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias, fuertes vientos y viento Zonda que afectarán a 17 provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta naranja por tormentas para el norte y parte del este y oeste de Buenos Aires -incluida la Ciudad-, y puntos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En cambio en el norte del Litoral los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", indicó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias

A su vez, hay una advertencia de nivel amarillo por tormentas para Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Mendoza

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", destacó.

En tanto, hay una alerta naranja por lluvias fuertes en zonas de la provincia de Río Negro. En el área, "se esperan lluvias persistentes de variada intensidad, ocasionalmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve".

Hay una alerta amarilla por fuertes lluvias en Río Negro, Chubut, Buenos Aires y Neuquén. "El área de alerta será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve", señaló.

Rige una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes alcanza a las zonas cordilleranas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. En estas áreas podrían aparecer vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100.

El SMN lanzó una alerta amarilla por viento Zonda para zonas de San Juan y La Rioja. El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por su parte, hay una alerta amarilla por nevadas que afectará a zonas de San Juan y Mendoza. En esa área, se esperan nevadas de variada intensidad. Además, valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles comenzará con cielo despejado. Durante la jornada se espera un ambiente fresco a templado, algo ventoso, con aumento de la nubosidad y no se descartan tormentas y lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 19°C.