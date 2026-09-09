Confirmado: el Día del Empleado de Comercio cambia de fecha y habrá un fin de semana largo

Tras varios días de expectativa, se confirmó una modificación en el calendario laboral de septiembre que beneficiará a miles de trabajadores de todo el país.

El acuerdo alcanzado entre representantes sindicales y las cámaras empresarias permitirá trasladar el "feriado" por el Día del Empleado de Comercio y así garantizar el descanso correspondiente.

De esta manera, quienes estén comprendidos por la medida tendrán un fin de semana largo antes de terminar el mes, aunque deberán tener en cuenta quiénes están alcanzados y cómo se abonará la jornada en caso de trabajar.

El Día del Empleado de Comercio tendrá una modificación excepcional en 2026 debido a que el 26 de septiembre cae sábado.

Confirmado: ¿Cuándo será el feriado por el Día del Empleado de Comercio?

El Día del Empleado de Comercio se conmemora cada 26 de septiembre, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.541. Sin embargo, como en 2026 esa fecha cae sábado, se resolvió trasladar excepcionalmente la celebración al lunes 28 de septiembre.

La decisión fue acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias. De esta manera, quienes se encuentren alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 podrán gozar de una jornada libre.

Cabe destacar que existe una excepción para los trabajadores comprendidos en la rama de Centros de Contacto, cuyo día conmemorativo fue trasladado al viernes 2 de octubre de 2026.

La celebración se trasladará al lunes 28 de septiembre, por lo que miles de trabajadores mercantiles tendrán un fin de semana largo.

Día del Empleado de Comercio: ¿Qué pasa si se trabaja el lunes 28?

La Ley 26.541 equipara esta jornada, para los trabajadores alcanzados, a los feriados nacionales en cuanto a sus efectos legales. Esto significa que el empleado puede optar por no prestar tareas sin que ello implique una reducción de su remuneración mensual ni la pérdida del presentismo.

En caso de trabajar durante el lunes 28, corresponde aplicar un recargo equivalente al 100%, es decir, la remuneración prevista para una jornada trabajada en feriado. Asimismo, el acuerdo establece que la fecha no podrá utilizarse como franco compensatorio del descanso semanal.

Quienes presten tareas durante la jornada deberán cobrar la remuneración correspondiente con un recargo del 100%.

¿Cierran todos los comercios el lunes 28 de septiembre?

El traslado no significa necesariamente que todos los establecimientos comerciales deban permanecer cerrados. La Cámara Argentina de Comercio aclaró que los negocios podrán abrir cuando sean atendidos por sus propios dueños o con trabajadores que acepten prestar tareas durante esa jornada.

Por esta razón, la actividad podría variar según cada establecimiento. El impacto será especialmente visible en aquellos comercios que habitualmente funcionan con empleados comprendidos en el convenio mercantil.

Los negocios podrán abrir si son atendidos por sus dueños o por personal que acepte trabajar durante la celebración.

La celebración tiene su origen en la Ley 26.541, sancionada en 2009, que estableció el 26 de septiembre como fecha destinada a reconocer a los trabajadores de la actividad.

Este año, el acuerdo permitirá que el descanso se haga efectivo el lunes 28, conformando además un fin de semana de tres días para aquellos empleados que habitualmente no trabajan sábados ni domingos.