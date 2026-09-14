Confirmado: hay alertas amarilla por frío extremo, lluvias y nevadas en Buenos Aires y otras nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 14 de septiembre unas alertas amarilla por frío extremo, lluvias y nevadas que afectarán a 10 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta amarilla por frío extremo en el centro y la Costa de Buenos Aires, donde la mínima será de -3°C, Córdoba (2°C), Tucumán (4°C), La Rioja (2°C), San Luis (0°C), Mendoza (1°C) y Neuquén (2°C).

Hay alerta amarilla por frío extremo en algunas zonas del país (Imagen captura).

En ese sentido, el SMN indicó que las temperaturas pueden ser "peligrosas", sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y pueden generar un efecto "leve a moderado" en la salud.

A su vez, emitieron una alerta amarilla por nevadas para zonas de la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esa línea, señalaron que en estas áreas "se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas".

En tanto, lanzaron una advertencia de nivel amarillo por lluvias en el sector sudeste de Santa Cruz, incluida la capital, Río Gallegos. "En esta área se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros y en zonas altas no se descarta precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve", destacó el SMN.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes arrancará con cielo algo cubierto. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con cielo algo a parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 16°C.