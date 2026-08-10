Confirmado: hay alerta amarilla por frío extremo, nevadas y vientos en Buenos Aires y otras 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 10 de agosto una alerta amarilla por frío extremo, nevadas y vientos fuertes que afectará a 11 provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta amarilla por frío extremo en la ciudad de Buenos Aires y distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, sureste de Corrientes, el oeste de Córdoba, el noreste de San Luis, La Pampa, La Rioja, San Juan, el oeste de Mendoza, el noroeste de Neuquén y el noroeste de Chubut.

Hay alerta amarilla por frío extremo en varias zonas del país (Imagen captura).

Según informó el SMN, estas temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

A su vez, hay una alerta amarilla por nevadas en zonas de Mendoza y Neuquén. "El área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 15 y 25 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual", indicó.

Hay alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes en varias zonas (Imagen captura).

Por su parte, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por vientos para Neuquén. "El área será afectada por vientos del sector este con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes arrancará con cielo mayormente despejado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente muy frío a fresco, ventoso y el cielo se mantendrá claro en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 12°C.