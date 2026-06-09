Confirmado: hay alerta amarilla por lluvias y vientos fuertes en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 9 de junio una alerta meteorológica amarilla por lluvias y vientos fuertes que afectará a tres provincias. Además, rige una alerta violeta por nieblas en ocho provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes en La Rioja y Catamarca, donde se esperan ráfagas que podrían generar complicaciones en la circulación y actividades al aire libre.

Hay alertas amarilla por vientos y lluvias fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local", destacó.

Además, el SMN confirmó que rige una alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias en Neuquén. "El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm. En las zona más elevadas la precipitación será en forma de nieve", indicó.

Rige una advertencia violeta por nieblas en varias provincias (Imagen captura).

En tanto, el organismo advirtió que durante esta jornada hay una alerta violeta por nieblas en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, Salta y Tucumán. En ese sentido, señalaron que el fenómeno puede generar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de las actividades del día.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes iniciará con cielo algo a parcialmente nublado y con nieblas desde las primeras horas. Se espera un clima frío a fresco, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 14°C.