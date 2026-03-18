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Miércoles, 18 de marzo de 2026

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CLIMA

Confirmado: hay alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias por precipitaciones de variada intensidad y fuertes ráfagas de vientos que afectarán a algunas provincias. Más detalles, en la nota.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias, vientos fuertes para este miércoles 18 de marzo que alcanza a ocho provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica en Tucumán, Formosa, el este de Salta y el oeste de Jujuy

Hay alertas amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en varias regiones del país (Imagen captura).
Hay alertas amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en varias regiones del país (Imagen captura).

"En esta área se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual", señaló.

 A su vez, el SMN lanzó una alerta meteorológica amarilla por lluvias en el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas áreas se esperan lluvias persistentes, algunas de ellas pueden llegar a ser localmente intensas, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros.

Por otro lado, rige una alerta amarilla por vientos fuertes en Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur, particularmente en el territorio de las Islas Malvinas. En esa zona se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este miércoles se espera un ambiente fresco a agradable y con cielo algo a parcialmente nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima llegará hasta los 28°C.

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