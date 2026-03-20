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Viernes, 20 de marzo de 2026

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CLIMA

Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y fuertes vientos en Buenos Aires y 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para esta jornada una serie de advertencias por precipitaciones de variada intensidad y fuertes ráfagas de vientos que podrían alcanzar los 100 km/h en varias zonas.

 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, vientos fuertes para este viernes 20 de marzo que alcanza a once provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta meteorológica naranja por tormentas que afectará al sur de Santa Fe y el este de Córdoba.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en varias regiones del país (Imagen captura),
Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en varias regiones del país (Imagen captura),

"En esta área se esperan tormentas fuertes que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 milímetros", señaló.

A su vez, hay una advertencia amarilla por tormentas regirá en las zonas restantes de ambas provincias, el oeste de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santiago del Estero.

Por su parte, el organismo confirmó que la provincia de Neuquén estará bajo una alerta amarilla por lluvias intensas. "El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. Es posible que en algunas zonas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada", indicó.

Asimismo, hay una alerta amarilla por vientos Zonda para zonas de San Juan y La Rioja, con velocidades aproximadas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían llegar a alcanzar los 65.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este viernes se espera un ambiente fresco a agradable, con cielo parcialmente nublado y no se descartan tormentas aisladas sobre el final de la jornada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima llegará hasta los 27°C.

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