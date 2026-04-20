Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas en Buenos Aires y nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas para este lunes 20 de abril que afectarán al menos a diez provincias.

El SMN confirmó en las últimas horas que rige una alerta naranja por tormentas en Formosa, Chaco, el noroeste de Corrientes, el noreste de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones como riesgo principal, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada", indicó.

A su vez, lanzó una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, el norte de La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y el este de Jujuy.

"El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes se espera una jornada con el cielo nublado y el ambiente templado a agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La jornada estará inestable y se esperan lluvias durante la tarde-noche. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 23°C.