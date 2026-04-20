Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas en Buenos Aires y nueve provincias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por precipitaciones, que serán de variada intensidad y afectarán a algunas zonas del país. Conocé los detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas para este lunes 20 de abril que afectarán al menos a diez provincias.
El SMN confirmó en las últimas horas que rige una alerta naranja por tormentas en Formosa, Chaco, el noroeste de Corrientes, el noreste de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe.
"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones como riesgo principal, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada", indicó.
A su vez, lanzó una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, el norte de La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y el este de Jujuy.
"El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada", destacó.
Clima en el AMBA
Por último, este lunes se espera una jornada con el cielo nublado y el ambiente templado a agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La jornada estará inestable y se esperan lluvias durante la tarde-noche. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 23°C.