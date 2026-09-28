Confirmado: hay alertas amarilla por tormentas, lluvias y vientos Zonda en Buenos Aires y otras 15 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se esperan precipitaciones de variada intensidad y fuertes ráfagas de viento que afectarán a varias zonas del país. Más detalles, en la siguiente nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 28 de septiembre unas alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda que afectará a 16 provincias del país.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires -en el sector sur y este-, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Tucumán, Mendoza y Salta.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", señaló.
A su vez, el SMN lanzó una advertencia nivel amarillo por lluvias que afectará en el sur y oeste de Chubut, incluida la capital, Rawson. "El área de alerta será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera local", señaló.
Por su parte, el organismo informó que hay una alerta amarilla por vientos Zonda para San Juan y La Rioja, donde se estiman velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno, en tanto, puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
Clima en el AMBA
Por último, este viernes comenzará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente fresco a templado, con cielo parcialmente cubierto y no se descartan lluvias aisladas y chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 19°C.