Confirmado: hay alertas amarilla por tormentas, lluvias y vientos Zonda en Buenos Aires y otras 15 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 28 de septiembre unas alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda que afectará a 16 provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires -en el sector sur y este-, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Tucumán, Mendoza y Salta.

Hay alertas amarilla por tormentas, lluvias y viento zonda en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", señaló.

A su vez, el SMN lanzó una advertencia nivel amarillo por lluvias que afectará en el sur y oeste de Chubut, incluida la capital, Rawson. "El área de alerta será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de manera local", señaló.

Por su parte, el organismo informó que hay una alerta amarilla por vientos Zonda para San Juan y La Rioja, donde se estiman velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno, en tanto, puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes comenzará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente fresco a templado, con cielo parcialmente cubierto y no se descartan lluvias aisladas y chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 19°C.