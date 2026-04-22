Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por vientos fuertes y lluvias en Buenos Aires y tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por fuertes vientos y lluvias para este miércoles 22 de abril que afectarán al menos a cuatro provincias.

El SMN confirmó en las últimas horas que rige una alerta naranja en el sudoeste de Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, con ráfagas que pueden superar localmente los 110 km/h, principalmente en las zonas más altas. En zonas más bajas, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h", destacó.

Hay alertas naranja y amarilla por vientos fuertes y lluvias en varias provincias (Imagen captura).

Ante esto, el SMN compartió una serie de recomendaciones como no salir solo si es necesario, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar refugiarse debajo de estructuras inestables como carteles o árboles. Además, se recomienda preparar un kit de emergencia y mantener los dispositivos electrónicos cargados.

A su vez, hay una alerta amarilla por vientos alcanza el sur de Chubut, sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h, pudiendo ser superadas localmente", señaló.

En tanto, el organismo confirmo que rige para esta jornada una alerta amarilla por lluvias en la costa este de la provincia de Buenos Aires y en Tierra del Fuego. "En esta área se esperan lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, que podrían ser superados localmente", indicó.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles se espera una jornada con el cielo algo a parcialmente nublado y el ambiente fresco a agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 21°C.