Confirmado: hay alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes en Buenos Aires y 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes para este lunes 9 de marzo que alcanza a 12 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta amarilla por tormentas para provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro, el norte de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, el norte de Santiago del Estero, Tucumán, el centro y este de Salta y Jujuy.

Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual", indicó.

Ante esta situación, el SMN compartió una serie de recomendaciones como mantenerse informado a través de los canales oficiales. También aconsejó no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Además, entre otras medidas, sugirió desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, además de cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de estar al aire libre, el organismo recomendó buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Ante esto, el SMN lanzó una alerta amarilla por lluvias para el sur y el este de Santa Cruz y Tierra del Fuego. "El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local", señaló.

El clima en el AMBA

Por último, el SMN informó que este lunes se espera un ambiente cálido a agradable y con cielo parcialmente nublado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima llegará hasta los 25°C.