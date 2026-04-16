Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por fuertes lluvias en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 14 de abril alertas amarilla por fuertes lluvias que afectarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este jueves 16 de abril.

El SMN confirmó que rige una alerta nivel amarillo por lluvias tanto en Ciudad como en algunas localidades de provincia de Buenos Aires.

Hay alerta amarilla por fuertes lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente", destacó.

En ese sentido, el organismo confirmó que el cielo se mantendrá encapotado a lo largo de toda la jornada y con leves ráfagas de viento. Sin embargo, indicaron que la actividad eléctrica está descartada.

Por último, señalaron que en CABA las lluvias arrancarán a partir de la madrugada de este jueves y se extenderán, al menos, hasta las 19 horas. La temperatura que rondará entre los 19° y los 23° C.