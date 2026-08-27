Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por lluvias, nevadas y Zonda en nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 27 de agosto alertas naranja y amarilla por lluvias, nevadas, vientos fuertes y viento Zonda en nueve provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta nivel naranja por nevadas para la zona cordillerana de Mendoza. "El área será afectada por fuertes nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 40 y 80 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión", señaló.

A su vez, el SMN confirmó que hay una alerta amarilla por nevadas alcanzará, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. "El área será afectada por nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 30 y 60 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión", destacó.

Hay alerta naranja y amarilla por lluvias, nevadas, vientos y Zonda en distintas regiones del país (Imagen captura).

El organismo nacional lanzó una advertencia amarilla por lluvias que afectará al centro de Mendoza, el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. El área será afectada por lluvias intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. La precipitación será en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.

En tanto, durante esta jornada rige una alerta amarilla por vientos en el oeste de Catamarca, una zona del sur de Salta y del oeste de Tucumán, el oeste de La Rioja, el centro de San Juan y de Mendoza, Neuquén, el oeste de Río Negro y el sureste de Chubut.

"Las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h. La Región de Cuyo será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", indicó.

Por su parte, la alerta amarilla por viento Zonda afectará el centro de San Juan. El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves arrancará con cielo mayormente nublado. Durante la jornada se espera un ambiente fresco, ventoso, cielo algo nublado y con lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 18°C.