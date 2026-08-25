Confirmado: hay alerta naranja y amarilla por nevadas, vientos y lluvias en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 25 de agosto alertas naranja y amarilla por nevadas, vientos fuertes y lluvias en siete provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta naranja por nevadas que afectará al sector cordillerano de Mendoza. "El área será afectada por fuertes nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 60 y 150 cm durante todo el período del alerta. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión", destacó.

Hay alertas naranja y amarilla por nevadas, vientos y lluvias en varias zonas del país (Imagen captura).

A su vez, rige una alerta naranja por lluvias que afectará a la región montañosa de Neuquén. "El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve", indicó.

En tanto, hay una advertencia amarilla por vientos fuertes para el oeste de San Luis, el sur de La Rioja, Mendoza y Neuquén. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", señaló.

Hay una alerta amarilla por nevadas para zonas de San Juan, Mendoza y Chubut. En esa área, se esperan nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 30 y 60 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión.

Por su parte, hay una alerta amarilla por lluvias para zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut. En ese sentido, confirmaron que "El área será afectada por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve".

Clima en el AMBA

Por último, este martes arrancará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 14°C.