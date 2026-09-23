Confirmado: hay alertas amarilla, naranja y roja por viento zonda, lluvias y nevadas en 5 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de alertas y encendió distintos niveles de advertencia para varias provincias de cara al jueves 24 de septiembre.

El pronóstico contempla la presencia de viento Zonda, lluvias abundantes y nevadas, con fenómenos que podrían alcanzar diferente intensidad según la región.

En las zonas cordilleranas, además, se esperan condiciones particularmente adversas, con sectores bajo alerta naranja y roja por precipitaciones y fuertes vientos.

¿Qué dicen las alertas meteorológicas para el jueves 24 de septiembre y a qué provincias afectan?

Las advertencias del SMN se distribuyen de acuerdo con el tipo de fenómeno y su nivel de intensidad.

Alerta amarilla por viento y viento Zonda: ¿A qué provincias afecta?

De acuerdo con el pronóstico, las principales zonas alcanzadas por viento y viento Zonda se ubican sobre el oeste del país.

San Juan: norte, centro y sur de la provincia.

norte, centro y sur de la provincia. Mendoza: toda la provincia, excepto el noreste. En el oeste, junto a la cordillera, también rige alerta naranja por viento.

toda la provincia, excepto el noreste. En el oeste, junto a la cordillera, también rige alerta naranja por viento. Neuquén: norte, centro y sur. En el área cordillerana también se mantiene alerta naranja por viento.

"El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h", advirtió el SMN.

Mapa con las alertas vigentes para el jueves 24 de septiembre por viento, viento Zonda, lluvias y nevadas en cinco provincias.

Alerta por lluvias y nevadas: ¿Qué provincias están bajo aviso?

Las precipitaciones también tendrán diferentes niveles de intensidad, especialmente sobre el oeste y la cordillera.

Mendoza: alerta naranja por nevadas en el oeste provincial.

alerta naranja por nevadas en el oeste provincial. Neuquén: alerta naranja por nevadas en el norte y oeste.

alerta naranja por nevadas en el norte y oeste. Chubut: alerta amarilla por lluvias en el noroeste.

"El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, ocasionalmente fuertes", anticipó el SMN.

El organismo estima entre 60 y 80 milímetros de precipitación acumulada, aunque los valores podrían ser superados de manera localizada.

En las zonas de mayor altura, además, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve, especialmente en sectores de la cordillera norte de Neuquén.

Alerta roja por lluvias y viento: ¿Qué provincias están en riesgo?

El nivel más alto de advertencia se concentra en sectores de Neuquén y Río Negro, donde se esperan condiciones particularmente intensas.

Neuquén: alerta roja por lluvias y viento en el sur de la provincia.

alerta roja por lluvias y viento en el sur de la provincia. Río Negro: alerta roja por lluvias en el oeste provincial.

"El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes", informó el SMN.

En estos sectores se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros, aunque podrían alcanzar hasta 150 milímetros de manera localizada durante todo el período de alerta.

En las zonas más elevadas tampoco se descarta la presencia de precipitaciones en forma de nieve, por lo que las condiciones podrían complicarse especialmente sobre áreas cordilleranas.