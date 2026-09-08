Confirmado: hay alertas amarilla por nevadas, fuertes vientos y Zonda en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 8 de septiembre unas alertas amarilla por nevadas, vientos fuertes y viento Zonda que afectarán a siete provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta amarilla por nevadas para el oeste de La Rioja, Catamarca y Salta.

"El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. La nieve acumulada puede alcanzar entre 15 y 25 centímetros. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad", destacó.

Hay alertas amarilla por nevadas, vientos y zonda que afectarán a varias zonas del país (Imagen captura).

En paralelo, el SMN lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzará el noroeste de San Juan, el oeste de La Rioja y Catamarca, sectores del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y Jujuy.

"El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. El resto del área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h", indicó.

Por su parte, hay una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a sectores del sur y del norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja y Catamarca, zonas del oeste de Tucumán y sectores del centro de Salta y Jujuy. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

Clima en el AMBA

Por último, este martes comenzará con cielo nublado. En el resto de la jornada se espera un ambiente fresco, ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 16°C.