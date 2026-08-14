Confirmado: hay alertas amarillas por frío extremo, vientos fuertes, nevadas y tormentas en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 14 de agosto alertas amarilla por frío extremo, nevadas, vientos fuertes y tormentas que afectará a siete provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una advertencia amarilla para zonas de la provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza.

Hay alerta amarilla por nevadas, vientos fuertes y tormentas en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada", indicó.

A su vez, el SMN informó que hay una alerta amarilla por vientos fuertes para zonas de Santiago del Estero y La Rioja. "La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h", señaló.

En tanto, el organismo advirtió que rige una alerta amarilla por fuertes tormentas en zonas de Misiones. "El área será afectada por tormentas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual", destacó.

Hay alerta amarilla por frío extremo en una provincia del país (Imagen captura).

Por su parte, el SMN publicó una alerta de nivel amarillo por frío extremo que afecta al oeste de Santa Cruz. En esa zona, se esperan temperaturas que pueden ser "peligrosas", sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes arrancará con cielo nublado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, con cielo cubierto y no se descartan lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 13°C.