Confirmado: hay alertas meteorológicas amarilla por tormentas y nevadas en cuatro provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en esta jornada se esperan precipitaciones de variada intensidad y caída de nieve que afectarán a varias zonas del país. Más detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 30 de septiembre una serie de alertas amarillas por tormentas y nevadas que afectarán a cuatro provincias del país.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta amarilla por tormentas son Misiones, Formosa y Salta.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", destacó.
En tanto, el SMN lanzó una alerta meteorológica amarilla por nevadas que alcanza a la zona cordillerana de Mendoza.
"El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada", señaló.
Clima en el AMBA
Por último, este miércoles iniciará con cielo despejado. Durante la jornada se espera un ambiente fresco a templado, ventoso y con cielo parcialmente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 19°C.