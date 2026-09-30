Confirmado: hay alertas meteorológicas amarilla por tormentas y nevadas en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 30 de septiembre una serie de alertas amarillas por tormentas y nevadas que afectarán a cuatro provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta amarilla por tormentas son Misiones, Formosa y Salta.

Hay alertas amarilla por tormentas y nevadas en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", destacó.

En tanto, el SMN lanzó una alerta meteorológica amarilla por nevadas que alcanza a la zona cordillerana de Mendoza.

"El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles iniciará con cielo despejado. Durante la jornada se espera un ambiente fresco a templado, ventoso y con cielo parcialmente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 19°C.