Confirmado: hay alertas meteorológicas amarilla por nevadas y fuertes vientos en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 16 de septiembre alertas amarilla por nevadas y fuertes vientos que afectará a una provincia del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta amarilla por nevadas alcanza al suroeste de Santa Cruz.

Hay alertas amarilla por nevadas y vientos fuertes en algunas zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, especialmente en zonas cordilleranas, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas", destacó.

A su vez, hay una alerta amarilla por vientos que afectará al norte de Santa Cruz y el sur de Chubut. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", indicó.

Ante esta situación, el organismo brindó una serie de consejos como retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; y tener precaución al conducir.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles comenzará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, algo ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 15°C.