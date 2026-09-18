Confirmado: hay alertas meteorológicas amarilla por tormentas, nevadas y vientos fuertes en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 18 de septiembre unas alertas amarilla por tormentas, nevadas y fuertes vientos que afectará a ocho provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por amarilla por tormentas para las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes.

Hay alertas amarilla por tormentas, nevadas y fuertes vientos en varias regiones del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos periodos y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual", destacó.

A su vez, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por nevadas estará vigente para el cordón cordillerano de Catamarca, La Rioja y San Juan. "El área será afectada por nevadas. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 50 cm, que pueden ser superados de forma local", señaló.

En tanto, el organismo informó que hay una advertencia amarilla por vientos afecta al sur de Chubut y a la provincia de Santa Cruz. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", indicó.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes comenzará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente templado a agradable, algo ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 23°C.