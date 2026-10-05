Confirmado: hay alertas meteorológicas amarilla por tormentas y nevadas en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 5 de octubre unas alertas amarilla por tormentas y nevadas que afectarán a cuatro provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por fuertes tormentas que afectará a zonas de las provincias de Formosa y Misiones.

Hay alertas amarilla por tormentas y nevadas en algunas zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", destacó.

En tanto, el organismo confirmó que rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en zonas de las provincias de Mendoza y San Juan.

"El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada", indicó.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes comenzará con cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 20°C.