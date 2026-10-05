Confirmado: hay alertas meteorológicas amarilla por tormentas y nevadas en cuatro provincias
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que durante esta jornada se esperan precipitaciones de variada intensidad y nevadas que afectarán a distintas zonas del país. Más detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 5 de octubre unas alertas amarilla por tormentas y nevadas que afectarán a cuatro provincias del país.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta amarilla por fuertes tormentas que afectará a zonas de las provincias de Formosa y Misiones.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", destacó.
En tanto, el organismo confirmó que rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en zonas de las provincias de Mendoza y San Juan.
"El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada", indicó.
Clima en el AMBA
Por último, este lunes comenzará con cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 20°C.