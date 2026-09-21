Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por fuertes vientos, tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 17 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 21 de septiembre unas alertas naranja y amarilla por vientos fuertes, tormentas y lluvias que afectará a 18 provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta naranja por fuertes vientos que afectará a toda la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. "El área será afectada por vientos sector oeste rotando al sudoeste entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h", indicó.

En paralelo, el SMN informó que rige una alerta amarilla por vientos que afectará a la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro; el este de Chubut y Neuquén; y el oeste de Mendoza, San Juan y La Rioja.

Hay alertas naranja y amarilla por vientos, tormentas y lluvias en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", señaló.

En tanto, hay una alerta meteorológica amarilla por tormentas que afectará zonas de Corrientes y Misiones, el noreste de Entre Ríos y Santa Fe y el este de Chaco y Formosa.

En ese sentido, el organismo resaltó que se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, caída ocasional de granizo y, fundamentalmente, ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Por su parte, rige una alerta amarilla por lluvias en el este de Río Negro y el noreste de Chubut. En el área, se esperan precipitaciones de variada intensidad, con valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera local.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes iniciará con cielo claro. A lo largo de la jornada se espera un ambiente fresco, ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 17°C.