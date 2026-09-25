Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por lluvias y Zonda en cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 25 de septiembre unas alertas naranja y amarillo por lluvias y viento Zonda que afectará a cinco provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta naranja por lluvias está vigente para el cordón cordillerano de Neuquén.

Hay alertas naranja y amarilla por lluvias y zonda en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área continúa siendo afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, ocasionalmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve", indicó.

A su vez, rige una alerta amarilla por lluvias en el extremo sureste de Chubut, el noreste de Santa Cruz y el resto de la provincia de Neuquén.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas. Por otro lado, el área de alerta correspondiente al sudeste de Chubut y noreste de Santa Cruz será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local", señaló.

Por su parte, hay una advertencia amarilla por viento Zonda en algunas zonas de San Juan y Mendoza. En esa área, se esperan vientos con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes comenzará con cielo parcialmente nublado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente fresco a agradable y con cielo parcialmente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 27°C.