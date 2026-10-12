Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 12 de octubre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos que afectarán a ocho provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta naranja por tormentas en zonas de Mendoza y el este de Misiones.

"El área será afectada por tormentas fuertes, o localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma localizada", destacó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

En paralelo, el SMN informó que hay una alerta amarilla por tormentas alcanza al oeste de Misiones, San Juan, el norte de Mendoza, Neuquén y Río Negro.

"El área será afectada por tormentas localmente fuertes, acompañadas por granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h, abundante precipitación en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local", indicó.

Hay una advertencia amarilla por lluvias en el este de Neuquén y en Río Negro. En esa área, se esperan precipitaciones persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 20 milímetros que podrían ser superados de manera local. En las zonas más elevadas no se descarta que la precipitación se produzca en forma de nieve.

En tanto, hay una alerta amarilla por nevadas para el oeste de San Juan y el oeste de Mendoza. "El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas, la precipitación podrá ser en forma de lluvia y nieve mezclada", señaló.

Hay una alerta amarilla por fuertes vientos en zonas de Jujuy, el oeste de Salta, el oeste de Catamarca y el noroeste de Tucumán. En esas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes comenzará con cielo mayormente nublado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, con cielo cubierto y lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 16°C.