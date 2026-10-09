Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 9 de octubre unas alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos que afectarán a 10 provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta naranja por tormentas en zonas de Misiones y el extremo este de Corrientes.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 110 mm, donde podrían ser superados de forma puntual", indicó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos fuertes en varias zonas del país (Imagen captura).

En paralelo, se confirmó que rige una alerta naranja por lluvias para la provincia de Mendoza. En el área, se esperan "lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, la precipitación podrá ser en forma de lluvia y nieve mezclada".

Hay una advertencia amarilla por lluvias fuertes para el oeste de Corrientes, Chaco, Formosa y el extremo sur de Neuquén. "El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas, la precipitación podrá ser en forma de lluvia y nieve mezclada", destacó.

En tanto, rige una alerta amarilla por vientos fuertes para Jujuy, Tucumán, Salta, La Rioja y Catamarca. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h", señaló.

El organismo advirtió que hay una alerta por viento Zonda para zonas de Salta y Jujuy. El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes comenzará con cielo mayormente cubierto. Durante la jornada se espera un ambiente fresco a templado, ventoso, con cielo nublado y no se descartan lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 17°C.