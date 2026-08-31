Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos en 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 31 de agosto alertas naranja y amarilla por lluvias, nevadas, vientos fuertes y viento Zonda en 13 provincias.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta naranja por tormentas rige en Misiones y el este de Formosa.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual", indicó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos en varias regiones del país (Imagen captura).

A su vez, el SMN confirmó que hay una alerta meteorológica amarilla por tormentas en el este de Corrientes, el centro de Formosa, San Luis, una zona del oeste de Córdoba y el sur de La Rioja. En esa áreas se esperan "tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

En tanto, rige una advertencia por nevadas para el oeste de Mendoza, el sudoeste de Neuquén y el sudoeste de San Juan, donde se esperan nevadas moderadas o puntualmente fuertes, con acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros.

Hay una advertencia amarilla por fuertes vientos que afectará al oeste de Catamarca, Salta y Jujuy, además del noroeste de Tucumán. "El área será afectada por vientos intensos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos", destacó.

Por su parte, rige una alerta meteorológica amarilla por viento Zonda en zonas de Salta y de Jujuy. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes comenzará con cielo mayormente cubierto. Durante la jornada se espera un ambiente fresco, ventoso, cielo algo nublado y hay baja probabilidad de lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 20°C.