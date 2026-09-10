Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 10 de septiembre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes, nevada y viento Zonda que afectarán a once provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, lanzó una alerta naranja por fuertes tormentas en Misiones. En esas zonas, se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

A su vez, el SMN confirmó una advertencia nivel amarilla por tormentas que alcanza a zonas de Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja y Catamarca. "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes con intensas precipitaciones en cortos periodos, granizo aislado y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual", señaló.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes, nevadas y zonda en varias zonas del país (Imagen captura).

En tanto, hay una alerta amarilla por vientos fuertes para zonas de Jujuy, Salta y la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca. "El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. Los sectores de Mendoza y San Luis serán afectados por viento del sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que pueden superar los 60 km/h", destacó.

Por su parte, el SMN confirmó que rige una alerta amarilla por nevadas para zonas de Tierra del Fuego y Chubut. "El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas", indicó.

Además, en zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 cm. En Tierra del Fuego se esperan nevadas persistentes y de variada intensidad. Las mismas estarán acompañadas de vientos del sector sur, en todo el período se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 15 cm.

Hay una advertencia nivel amarillo por vientos Zonda para Mendoza y San Luis, donde se prevén velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 60.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves iniciará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente fresco a cálido, ventoso y con cielo parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 20°C.