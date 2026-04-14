Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes en 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió que para este martes 14 de abril una alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes que afectarán al menos a 16 provincias.

El SMN lanzó en las últimas horas una alerta meteorológica naranja por tormentas rige en el este de Salta, Chaco, el este de Santiago del Estero, el norte de Córdoba, el norte de Santa Fe y el oeste de Corrientes.

"El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada", destacó.

Hya alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos en varias zonas del país (Imagen captura).

A su vez, confirmaron que rige una alerta amarilla por tormentas abarca el norte de Entre Ríos, el centro de Santa Fe, Córdoba, el centro y oeste de Santiago del Estero, el este de Catamarca, Tucumán, el centro de Salta, el este de Jujuy, Formosa y el este de Corrientes.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada", señaló.

En tanto, el SMN lanzó una alerta meteorológica amarilla por lluvias alcanza el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y Tierra del Fuego.

"El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas", indicó.

Además, confirmaron que hay una alerta amarilla por vientos en el este de Jujuy, el este de Salta, Chubut, el norte de Santa Cruz y Tierra del Fuego. "El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. A partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector Oeste", resaltó.

Clima en el AMBA

Por último, este martes se espera una jornada con el cielo parcialmente nublado y ambiente templado a agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. No se descartan lluvias aisladas sobre el final del día. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 24°C.