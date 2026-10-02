Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos fuertes en Buenos Aires y otras 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 2 de octubre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas, viento fuerte y Zonda que afectarán a 14 provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que hay una alerta naranja por Zonda que se encuentra vigente para el centro de San Juan.

"El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa", indicó.

Hay alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias y vientos en varias zonas del país (Imagen captura).

En paralelo, el SMN lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes para zonas de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza y Neuquén. En esa área, se esperan fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Y agregaron: "En el resto de la región, se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 75 km/h, rotando hacia el sector a partir de la madrugada del sábado 3/10".

A su vez, hay un alerta amarilla por tormentas que afectará al extremo sur de Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste de Río Negro y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", señaló.

Por su parte, rige una alerta amarilla por lluvias para el este de Río Negro y Chubut, el cordón cordillerano de Neuquén, el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

"El área de alerta será afectada por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. Los mayores valores se esperan en las zonas cordilleranas, donde además, la precipitación puede darse en forma de lluvia y/o nieve", destacó.

Hay una alerta meteorológica amarilla por nevadas corre para el sector montañoso de Mendoza, San Juan y La Rioja. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad y "se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 40 cm. En las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia y/o nieve".

Clima en el AMBA

Por último, este viernes comenzará con cielo claro. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con aumento de la nubosidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 17°C.