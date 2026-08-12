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Miércoles, 12 de agosto de 2026

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CLIMA

Confirmado: hay alertas naranjas y amarillas por frío extremo, nevadas y vientos fuertes en Buenos Aires y otras 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se espera un marcado descenso de la temperatura, nevadas y fuertes ráfagas de viento que afectarán a distintas zonas del país. Más detalles, en la nota.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para este miércoles 12 de agosto alertas naranja y amarilla por frío extremo, nevadas y vientos fuertes que afectará a 11 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta naranja por nevadas para zonas de la provincia de San Juan, La Rioja y Catamarca.

Hay alertas naranja y amarilla por nevadas y vientos fuertes en algunas regiones del ´país (Imagen captura).
Hay alertas naranja y amarilla por nevadas y vientos fuertes en algunas regiones del ´país (Imagen captura).

"El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 120 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", destacó.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para las zonas cordilleranas del sur de San Juan y del norte de Mendoza, y en Río Negro y Chubut.

"El área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", indicó.

Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes para Catamarca, Salta y Jujuy. "La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h", señaló.

hay advertencia amarilla por frío extremo en algunas zonas del país (Imagen captura).
hay advertencia amarilla por frío extremo en algunas zonas del país (Imagen captura).

En tanto, hay una advertencia de nivel amarillo por frío extremo que afectará a zonas de Jujuy, La Rioja, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, San Luis y Santa Cruz. En esta área, las temperaturas que pueden ser "peligrosas", sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles comenzará con cielo mayormente nublado. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, con aumento de la nubosidad y no se descartan lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 12°C.

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