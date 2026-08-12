Confirmado: hay alertas naranjas y amarillas por frío extremo, nevadas y vientos fuertes en Buenos Aires y otras 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para este miércoles 12 de agosto alertas naranja y amarilla por frío extremo, nevadas y vientos fuertes que afectará a 11 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta naranja por nevadas para zonas de la provincia de San Juan, La Rioja y Catamarca.

Hay alertas naranja y amarilla por nevadas y vientos fuertes en algunas regiones del ´país (Imagen captura).

"El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 120 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", destacó.

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para las zonas cordilleranas del sur de San Juan y del norte de Mendoza, y en Río Negro y Chubut.

"El área será afectada por nevadas persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", indicó.

Además, rige una alerta amarilla por vientos fuertes para Catamarca, Salta y Jujuy. "La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h", señaló.

hay advertencia amarilla por frío extremo en algunas zonas del país (Imagen captura).

En tanto, hay una advertencia de nivel amarillo por frío extremo que afectará a zonas de Jujuy, La Rioja, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, San Luis y Santa Cruz. En esta área, las temperaturas que pueden ser "peligrosas", sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles comenzará con cielo mayormente nublado. Durante la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso, con aumento de la nubosidad y no se descartan lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 12°C.