Confirmado: un grupo de jubilados y pensionados cobrará un bono extra de ANSES en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre algunos beneficiarios recibirán un refuerzo económico junto con sus haberes.

El adicional se suma a la actualización prevista para el próximo mes y representa un ingreso extra para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

El pago será automático y llegará directamente a la cuenta habitual de los beneficiarios, sin necesidad de realizar una inscripción. Sin embargo, no todos podrán acceder al monto completo, ya que el organismo estableció criterios específicos para determinar quiénes recibirán el refuerzo.

¿Quiénes cobrarán el refuerzo extra de la ANSES en septiembre 2026?





¿Quiénes cobrarán el refuerzo extra de la ANSES en septiembre 2026?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un refuerzo económico en septiembre, luego de que el Gobierno confirmara el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados beneficiarios de ANSES. El adicional se acreditará junto con el haber del próximo mes y no será necesario realizar ningún trámite para acceder.

La medida fue oficializada mediante el decreto 824, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza también a otros beneficiarios de prestaciones previsionales. El bono, cuyo valor permanece congelado desde marzo de 2024, fue establecido con el objetivo de reforzar los ingresos de los adultos mayores y compensar el impacto de la inflación.

A este refuerzo se suma en septiembre un aumento del 2,1% en los haberes previsionales, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Por lo tanto, los titulares de la prestación cobrarán un total de $412.872,98 durante septiembre. La cifra contempla el haber actualizado más el refuerzo, que se deposita junto con la prestación mensual en la cuenta habitual del beneficiario.

El bono también alcanza a quienes perciben la jubilación mínima. Con el incremento del 2,1%, este haber se ubica en $428.633,20 y, al sumar el adicional completo, el monto total llega a $498.633,20. Quienes tienen un haber superior al mínimo también pueden acceder al refuerzo, aunque en estos casos el monto será proporcional y corresponderá a la diferencia necesaria para alcanzar ese tope.

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) también reciben el refuerzo. En septiembre, estas prestaciones alcanzan los $370.014,12 al sumar el haber actualizado y el bono. El beneficio también contempla a las madres de siete hijos o más que perciben la prestación correspondiente.

El decreto establece que el bono no está sujeto a descuentos ni se computa para ningún otro concepto. La normativa señala que la medida busca sostener el poder adquisitivo de las prestaciones destinadas a los adultos mayores.

En cuanto a las fechas de pago, los titulares de la PUAM y quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo reciben sus haberes entre el 8 y el 21 de septiembre, según la terminación del DNI. En el caso de las PNC, el calendario se extiende del 8 al 14 de septiembre.