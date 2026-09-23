Confirmado: hay alertas naranja y amarilla por lluvias, nevadas y viento Zonda en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 23 de septiembre unas alertas naranja y amarillo por lluvias, nevadas y Zonda que afectará a seis provincias del país.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que hay una advertencia nivel naranja por lluvias que afectará a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Hay alertas naranja y amarilla por lluvias, nevadas y viento zonda que afectará a varias regiones del país (Imagen captura).

"El área será afectada por lluvias persistentes, ocasionalmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve, especialmente en la cordillera norte de Neuquén", indicó.

En paralelo, rige una alerta amarilla por lluvias para zonas de Chubut y Neuquén. "El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas", destacó.

Hay una alerta nivel amarilla por viento Zonda rige para San Juan y Mendoza. En esa área, se espera viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por su parte, el organismo confirmó que hay una alerta amarilla por nevadas que se prevé para el extremo cordillerano sur de Santa Cruz. "El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este miércoles comenzará con cielo despejado. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con cielo mayormente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 18°C.