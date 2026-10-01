Confirman cambios en los trenes del fin de semana por la Peregrinación a Luján

El Tren Sarmiento tendrá modificaciones durante el fin de semana por la peregrinación a Luján, con un esquema especial para quienes viajen entre Moreno y Mercedes.

La empresa ferroviaria informó los horarios previstos para el ramal y recomendó a los pasajeros consultar el cronograma antes de trasladarse durante el evento religioso.

¿Cómo queda el cronograma del Tren Sarmiento para el fin de semana?

En el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento habrá un diagrama especial el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, con trenes adicionales hacia Luján por la peregrinación.

El esquema contempla servicios que parten desde Moreno y realizan las paradas intermedias del recorrido.

El sábado, los primeros servicios hacia Luján saldrán de Moreno desde las 3:24, 3:55 y 4:30, mientras que durante la mañana habrá nuevas frecuencias a las 5:30, 6:15, 7:00, 7:30, 7:50, 8:36 y 9:36.

El cronograma continúa durante todo el día, con partidas previstas hasta las 23:43. Algunos de estos servicios especiales extienden su recorrido hasta Mercedes, mientras que otros finalizan en Luján.

¿Cómo queda el cronograma del Tren Sarmiento para el fin de semana?

La medida fue dispuesta por Trenes Argentinos debido a la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a la Basílica de Luján, que se realizará este fin de semana.

Además de las frecuencias adicionales, el domingo habrá servicios especiales en ambos sentidos y una formación eléctrica que partirá de Moreno a las 2:30 con destino final en Liniers.

¿Cómo funciona el resto de los servicios del tren Sarmiento?

Ramal Merlo-Las Heras: el sábado 3 y domingo 4 de octubre, el servicio circulará con un cronograma especial por la peregrinación a Luján. Consultá los horarios previstos.

Ramal Merlo-Lobos: los trenes circularán con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras debido a obras de renovación de vías. Consultá el cronograma especial.