Confirmaron alertas meteorológicas por lluvias, vientos y nevadas: ¿Qué provincias son las más afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para este martes 25 de agosto y emitió una serie de alertas meteorológicas que alcanzan a distintas regiones del país. Los avisos contemplan tres fenómenos principales: lluvias persistentes, vientos fuertes y nevadas de variada intensidad.

De acuerdo con el organismo del clima, hay alertas activas en siete provincias y los avisos son de nivel amarillo y naranja, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones en los sectores alcanzados.

Mientras la alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes y una interrupción momentánea de las actividades habituales, el nivel naranja advierte sobre situaciones con mayor capacidad de daño y que pueden representar un riesgo para las personas y los bienes.

Alerta meteorológica por lluvias: cuáles son las zonas afectadas





El SMN emitió avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias persistentes en distintas áreas de la Patagonia y el oeste del país.

Las zonas alcanzadas son:

Neuquén: todo el noroeste de la provincia, con alerta naranja; centro y sur, con alerta amarilla.

todo el noroeste de la provincia, con alerta naranja; centro y sur, con alerta amarilla. Río Negro: sudoeste, bajo alerta amarilla.

sudoeste, bajo alerta amarilla. Chubut: noroeste y oeste, también bajo alerta amarilla.





Para estos sectores, el organismo advirtió que "el área será afectada por lluvias persistentes". Los valores de precipitación acumulada previstos serán de entre 30 y 50 milímetros en las regiones con alerta amarilla y de entre 40 y 70 milímetros en aquellas alcanzadas por el aviso naranja, aunque los registros podrían ser superiores de manera local.

Además, en las zonas de mayor altura no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve, lo que podría generar mayores dificultades para la circulación y afectar especialmente a caminos y rutas cordilleranas.

El SMN advirtió que son siete las provincias que están bajo alerta meteorológica por lluvias, vientos y nevadas (Foto: SMN).

Alerta meteorológica por vientos: dónde rige el aviso





Otro de los fenómenos bajo vigilancia es el viento intenso, con mayor impacto en sectores cercanos a la cordillera. Las provincias y regiones alcanzadas son:

La Rioja: sur, con alerta amarilla.

sur, con alerta amarilla. San Luis: noroeste y oeste, con alerta amarilla.

noroeste y oeste, con alerta amarilla. Mendoza: oeste, con alerta naranja; sur, con alerta amarilla.

oeste, con alerta naranja; sur, con alerta amarilla. Neuquén: norte y oeste, con alerta naranja; centro y sur, con alerta amarilla.





Para las zonas cordilleranas, el SMN informó que "las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h".

El aviso también contempla condiciones diferentes para San Luis y La Rioja. Según el organismo, en esas áreas "los vientos del sector Norte" tendrán velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Alerta meteorológica por nevadas: qué provincias deben extremar los cuidados





El tercer fenómeno contemplado por el SMN corresponde a las nevadas, que se concentrarán principalmente en sectores cordilleranos. Las provincias bajo este aviso son:

San Juan: oeste, con alerta amarilla.

oeste, con alerta amarilla. Mendoza: oeste, con alerta naranja.

oeste, con alerta naranja. Chubut: noroeste, con alerta amarilla.





En estas regiones, el organismo anticipó que habrá "nevadas persistentes" y precisó que la nieve acumulada podría alcanzar entre 30 y 60 centímetros en las áreas bajo alerta amarilla.

En el caso de las zonas con alerta naranja, los acumulados podrían ubicarse entre 60 y 150 centímetros, de acuerdo con el pronóstico oficial.