Confirmaron dónde se alojará León XIV en su visita a la Argentina y parte de las actividades que realizará

La visita de León XIV a la Argentina ya comienza a tomar forma, y aunque todavía resta definir buena parte del itinerario se conoció dónde se alojará el Papa durante su estadía en el país y parte de las actividades que tendría previsto realizar.

El Sumo Pontífice visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y tiene previsto realizar actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Jorge Eduardo Scheining, arzobispo de Mercedes-Luján, se reunió con León XIV y confirmó que el Papa se alojará en la Nunciatura de Buenos Aires, sede ubicada en el barrio porteño de Recoleta y que utilizará como base durante su visita.

El esquema preliminar contempla tres jornadas con actividades en distintos puntos: el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján.

La sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, en el barrio porteño de Recoleta.

La agenda podría incluir también encuentros con distintos sectores de la sociedad, y se evalúan reuniones con religiosos, seminaristas, presos y personas con discapacidad.

Scheining señaló que "es posible" que el líder de la Iglesia Católica visite un establecimiento penitenciario y, en ese punto, la cárcel de Villa Devoto aparece entre las opciones.

Además, se estudia la realización de un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental, aunque la cancha de River tiene aforo limitado para 85.000 personas y la Iglesia busca que la convocatoria "no tenga limitaciones", apuntó el arzobispo.

Jorge Eduardo Scheining.

La definición de las actividades y de los detalles quedará en manos de una misión vaticana que llegó esta semana a la Argentina y que trabaja sobre el itinerario y las cuestiones vinculadas con la seguridad del pontífice.

Sobre su visita al Vaticano para reunirse con León XIV, sostuvo: "Es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno y charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita", relató en diálogo con radio Mitre.