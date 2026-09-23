Confirmaron el aumento para jubilados y pensionados en octubre 2026: ¿Qué pasa con el bono extraordinario?

Octubre 2026 llegará con un nuevo aumento para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. La suba quedó confirmada mediante la Resolución 284/2026, que establece los próximos montos, aunque todavía queda la duda respecto del bono extraordinario.

La normativa, firmada por el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Guillermo Arancibia, establece que el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.748,51 a partir de octubre.

La suba será del 1,66% y responde a la inflación de agosto de 2026 difundida por el INDEC. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la última variación informada.

La atención ahora se concentra en el bono extraordinario que paga ANSES. El refuerzo se mantiene en $70.000 desde hace varios meses y todavía no se informó si tendrá alguna modificación en octubre.

ANSES octubre 2026: ¿Qué se sabe del bono para jubilados?

El bono extraordinario de $70.000 se mantendría durante octubre y se pagaría junto con los haberes ya actualizados. De todas formas, todavía falta la oficialización correspondiente en el Boletín Oficial para que el refuerzo pueda darse por confirmado.

El bono lleva varios meses congelado y, si continúa en octubre, seguirá en $70.000. El monto final dependerá del haber de cada jubilado y de si le corresponde el refuerzo completo o proporcional.

Con el aumento del 1,66% y la eventual continuidad del bono, los montos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima : cobraría $435.748,51 de haber más $70.000 de bono, por lo que el ingreso total llegaría a $505.748,51 .

: cobraría de haber más $70.000 de bono, por lo que el ingreso total llegaría a . Haberes apenas superiores a la mínima : recibirían un bono proporcional para alcanzar el tope de $505.748,51 .

: recibirían un bono proporcional para alcanzar el tope de . Jubilaciones que superen ese monto: cobrarían únicamente el haber actualizado por movilidad, sin el bono extraordinario.

El pago conjunto del haber y el refuerzo comenzaría el jueves 8 de octubre, según la terminación del DNI, y avanzará de forma escalonada.

Aunque todavía falta su oficialización, en octubre el bono para jubilados de la ANSES volvería a ser de $70.000 (Imagen ilustrativa).

Detalles sobre el bono extraordinario de la ANSES

El bono extraordinario de $70.000 está pensado para reforzar los ingresos de los beneficiarios que se encuentran en los niveles más bajos del sistema previsional.

En octubre, según el esquema informado, el bono alcanzaría a:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima.

y que cobran la mínima. Beneficiarios con haberes superiores a la mínima (proporcionalmente).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) : incluye las pensiones por invalidez , vejez y para madres de 7 hijos o más .

: incluye las pensiones por , y para . Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

¿Hay que hacer un trámite para cobrar el bono?

Los beneficiarios que cumplan con las condiciones no deben inscribirse ni realizar una gestión adicional ante ANSES. El refuerzo se liquida de manera automática junto con el haber mensual y se deposita en la cuenta bancaria habitual.

¿El bono de $70.000 tendrá un aumento?

A diferencia de las jubilaciones y pensiones, que tienen aumentos mensuales vinculados al IPC, el bono no se ajusta mediante la fórmula de movilidad. Por eso, permanece congelado en $70.000.

Su monto debe ser establecido mediante una decisión del Poder Ejecutivo, por lo que puede mantenerse sin cambios aunque los haberes previsionales aumenten mes a mes.