Confirmaron el bono de octubre y cuánto cobrarán los jubilados con el aumento

Los ingresos de los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tienen sus números definidos para octubre.

Al aumento mensual que surge de la movilidad previsional se suma un nuevo bono extraordinario, destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

La actualización será del 1,66%, calculada a partir de la variación del IPC correspondiente a agosto de 2026. Con este incremento, la jubilación mínima queda establecida en $435.748,51, mientras que la PUAM pasa a $348.598,81.

A esto se agrega el refuerzo previsional establecido por el Gobierno para octubre. El Decreto 1108/2026 fijó un monto máximo de $70.000 y determinó que se pagará durante ese mes a los beneficiarios alcanzados por la medida.

Bono de octubre para jubilados: cuánto se cobra





El refuerzo tendrá un máximo de $70.000 para quienes, por la suma de sus prestaciones, perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional.

Para quienes superen ese piso, el bono será menor y funcionará como un complemento hasta alcanzar el tope establecido.

Con el aumento y el refuerzo, los principales ingresos de octubre quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51 + $70.000 = $505.748,51 .

$435.748,51 + $70.000 = . PUAM: $348.598,81 + $70.000 = $418.598,81 .

$348.598,81 + $70.000 = . PNC por Invalidez y Vejez: $305.023,96 + $70.000 = $375.023,96 .

$305.023,96 + $70.000 = . Jubilaciones superiores a la mínima: recibirán un bono proporcional según el haber que perciban.





El decreto establece que, cuando la suma de las prestaciones de un titular supera el haber mínimo, el adicional será equivalente a la cantidad necesaria para alcanzar el tope previsto por la medida.

Quiénes cobran el bono completo





El monto máximo está destinado a los titulares cuyos ingresos previsionales totales sean iguales o inferiores al haber mínimo establecido para octubre.

La medida también contempla a beneficiarios de la PUAM y a titulares de distintas pensiones no contributivas, entre ellas las correspondientes a vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Por este motivo, quienes cobran por encima de la mínima no recibirán necesariamente el mismo adicional. En esos casos, el monto se reduce de manera proporcional hasta completar el límite fijado por el Gobierno.

Además, el decreto establece que el bono tiene carácter no remunerativo, no está sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos.

Cómo impacta el aumento de octubre





El incremento previsional del 1,66% fue establecido por la ANSES a partir de la variación del IPC de agosto. La Resolución 284/2026 fijó los nuevos valores de los haberes previsionales que regirán durante octubre.

El haber máximo quedó establecido en $2.932.174,85, mientras que la actualización también alcanza a las distintas prestaciones que administra el organismo.

De esta manera, los beneficiarios alcanzados por el refuerzo tendrán durante octubre el aumento correspondiente a la movilidad y, de acuerdo con su situación previsional, el adicional extraordinario.

El bono de octubre y el aguinaldo de diciembre





El refuerzo también se incorpora al calendario previsional previo a uno de los pagos esperados para el cierre del año: el aguinaldo de diciembre.

Los jubilados y pensionados alcanzados por el régimen correspondiente cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se calcula sobre el 50% del mejor haber mensual del segundo semestre.

En este caso, el bono extraordinario de octubre no integra el haber previsional y tiene carácter no remunerativo. Por lo tanto, no se incorpora como base para el cálculo de otros conceptos.

El esquema que regirá durante octubre





El Decreto 1108/2026 establece que el refuerzo será abonado durante octubre de 2026 y alcanza a los beneficios que se encuentren vigentes en el mes de liquidación.

La ANSES será el organismo encargado de establecer las normas complementarias necesarias para implementar y administrar el pago.

Así, los jubilados y pensionados alcanzados por la medida tendrán durante octubre una actualización de sus haberes junto con un refuerzo extraordinario, cuyo monto dependerá de la prestación que perciba cada titular.