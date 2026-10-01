Confirmaron en qué fecha terminan las clases en Buenos Aires y así quedó el calendario escolar 2026

El calendario escolar de la Ciudad de Buenos Aires establece que el ciclo lectivo de 2026 va a finalizar el viernes 18 de diciembre.

Así lo confirmó el calendario escolar 2026. En esa fecha, una semana antes de Navidad, los estudiantes podrán empezar a disfrutar de sus vacaciones de verano.

Con octubre ya comenzado, todavía quedan por delante varias semanas de clase. Sin embargo, los alumnos ya pueden empezar a hacer la cuenta regresiva para el fin del ciclo lectivo.

El cronograma educativo asumido por las 24 provincias actualmente contempla los 190 días de clases, aunque cada jurisdicción tiene su propia organización.

En qué otras provincias las clases terminan el 18 de diciembre

El 18 de diciembre también será el último día de clases para estas provincias:

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Santiago del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

Una por una: las excepciones son en estas provincias





Las excepciones son Formosa, el 17 de diciembre; Buenos Aires y Mendoza, el 22 de diciembre; y La Pampa, el 23 de diciembre.

Hay así una diferencia de hasta seis días entre las fechas de finalización de todas las jurisdicciones.



