Confirmaron nuevo feriado en noviembre por la visita del Papa León XIV

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la declaración de un feriado extraordinario para el próximo miércoles 11 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. Conocé su itinerario completo.

La jornada no laborable busca garantizar la seguridad y coordinar la masiva movilización de fieles esperada en la ciudad de Luján.

Motivos logísticos y despliegue del operativo

La resolución responde al impacto operativo que generará la concentración de entre uno y dos millones de personas en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján.

El evento exigirá el corte de las rutas nacionales 5, 6 y 7, además de un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y del sistema de emergencias sanitarias.

La decisión administrativa apunta a despejar el tránsito en los accesos clave para agilizar la llegada de peregrinos de distintas regiones. Asimismo, las autoridades bonaerenses solicitaron al gobierno nacional extender la medida a todo el territorio argentino por la magnitud del acontecimiento.

La agenda completa del Sumo Pontífice

El papa León XIV arribará al país el 8 de noviembre y desarrollará actividades oficiales hasta el 11 de ese mes.

La gira del Pontífice abarcará recorridos por la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la localidad de Luján, como parte de una travesía regional que incluirá paradas en Uruguay y Perú.

La misa central en el santuario marianista marcará el cierre de la estadía papal en suelo bonaerense. Los organizadores coordinan restricciones de circulación en las inmediaciones del templo desde la jornada previa debido a las vigilias programadas.