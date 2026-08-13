Confirmaron un "superextra" de $419.775 para AUH y SUAF: ¿Quiénes lo cobran en agosto?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en agosto el monto de una importante reparación económica que alcanza, entre otros destinatarios, a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El nuevo valor quedó establecido en $419.775,93.

Se trata del beneficio establecido por la Ley 27.452, conocida como Ley Brisa o RENNYA (Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes). El beneficio está destinado a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

El monto se actualiza de acuerdo con el valor de la jubilación mínima y, desde este mes, asciende a $419.775,93. Es compatible con la AUH, las asignaciones familiares del SUAF, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Ley Brisa: qué es y quiénes pueden cobrarla

La Ley 27.452, conocida como Ley Brisa, establece una ayuda económica y cobertura de salud para hijas e hijos de víctimas de femicidio o de homicidios vinculados con situaciones de violencia de género o intrafamiliar.

Pueden acceder al beneficio:

Hijas e hijos menores de 21 años al momento del hecho o de la entrada en vigencia de la ley.

al momento del hecho o de la entrada en vigencia de la ley. Personas con discapacidad, sin límite de edad.

Personas argentinas o extranjeras que acrediten una residencia mínima e ininterrumpida de dos años en el país.

El beneficio es compatible con otras prestaciones, por lo que puede cobrarse junto con la AUH, asignaciones familiares, pensiones, jubilaciones y prestaciones alimentarias.

La Ley Brisa es un beneficio destinado a hijas e hijos de víctimas de femicidio o de homicidios vinculados a la violencia de género o intrafamiliar.

Cuánto paga la ANSES por esta reparación económica

El beneficio es abonado por el Estado Nacional a través de ANSES. El monto equivale a un haber jubilatorio mínimo y se actualiza cada vez que se aplica un aumento de la movilidad.

Además del pago mensual, quienes reciben la prestación tienen acceso a una cobertura integral de salud.

La prestación también contempla un criterio de retroactividad: el pago puede corresponder desde la fecha en que ocurrió el hecho. Si el femicidio u homicidio ocurrió antes de la sanción de la ley, se toma como referencia la fecha de promulgación de la normativa.

Requisitos para cobrar el beneficio de ANSES

Para iniciar el trámite, el caso debe contar con una acreditación judicial que permita encuadrarlo dentro de los supuestos contemplados por la ley. Esto puede ocurrir cuando:

El acusado fue procesado o condenado.

La causa penal se extinguió debido a la muerte del imputado.

La Justicia determinó formalmente que el fallecimiento ocurrió en un contexto de violencia de género o violencia intrafamiliar.

Qué documentación se necesita

Para solicitar el beneficio, es necesario presentar documentación que permita acreditar la identidad, el vínculo con la víctima y la situación judicial de la causa.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

DNI del beneficiario: original y copia.

Partida de nacimiento: para acreditar el vínculo con la víctima.

Partida de defunción: correspondiente a la madre o progenitora.

Documentación judicial: puede incluir el auto de procesamiento, la elevación a juicio, una sentencia condenatoria o la resolución que determine la extinción de la causa por muerte del imputado.

DNI y documentación que acredite la representación legal: cuando el beneficiario es menor de 18 años, debe presentarla quien tenga la tutela, guarda o adopción otorgada judicialmente.

Certificado Único de Discapacidad (CUD): en caso de corresponder.

Las personas mayores de 18 años pueden realizar el trámite por cuenta propia.

Cómo solicitar el beneficio en ANSES

El trámite se realiza ante ANSES y no tiene costo. Para iniciarlo, se debe:

Solicitar un turno a través de los canales oficiales de ANSES o comunicándose al 130.

Presentarse en una oficina de ANSES en la fecha asignada.

Llevar la documentación necesaria para acreditar el vínculo, la identidad y las condiciones judiciales del caso.

No es necesario contratar gestores ni abogados para realizar la solicitud.

Ante dudas o consultas relacionadas con situaciones de violencia de género, también se puede recurrir a la Línea 144 o consultar con organismos especializados en protección de niños, niñas y adolescentes.