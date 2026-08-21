Confirmaron una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes: ¿Cuáles son las zonas afectadas?
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en esta jornada se esperan fuertes ráfagas de viento que afectarán a varias regiones del país. Más detalles, en la nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 21 de agosto una alerta nivel amarilla por vientos fuertes. En esa línea, las advertencias alcanzan a varias zonas y se podrían registrar fenómenos "peligrosos" en algunos sectores.
El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.
"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", destacó el SMN.
Ante esta situación, el organismo brindó algunas recomendaciones como evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.
Clima en el AMBA
Por último, este viernes comenzará con cielo despejado y niebla en algunas zonas. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con cielo algo a parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 12°C.