Confirmaron una alerta meteorológica amarilla por vientos fuertes: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 21 de agosto una alerta nivel amarilla por vientos fuertes. En esa línea, las advertencias alcanzan a varias zonas y se podrían registrar fenómenos "peligrosos" en algunos sectores.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que rige una alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

Hay alerta amarilla por fuerte vientos en algunas zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", destacó el SMN.

Ante esta situación, el organismo brindó algunas recomendaciones como evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes comenzará con cielo despejado y niebla en algunas zonas. A lo largo de la jornada se espera un ambiente frío a fresco, ventoso y con cielo algo a parcialmente nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 12°C.