La emotiva despedida a uno de los pescadores fallecidos en la Laguna de Monte

El profundo dolor y la conmoción se hicieron sentir tras la confirmación de la muerte de José Antonio Bianchi que fue hallado sin vida este domingo. El hombre de 52 años falleció luego de que la lancha en la que navegaba, junto a otros cuatro ocupantes, diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte.

Mientras los familiares y amigos despiden a las víctimas, un amplio operativo de rescate continúa trabajando a contrarreloj para dar con el único tripulante que permanece desaparecido.

"Espero que sigas pescando allá arriba": el adiós en las redes

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo de Bianchi durante las primeras horas del domingo, las redes sociales se llenaron de mensajes de allegados que quisieron rendirle homenaje y enviar sus condolencias a la familia.

"Descanse en paz, José. Sin palabras. Siempre una gran persona y muy servicial en lo que hacías. Mis más sentido pésame a su familia", escribió Víctor, un amigo de la víctima, junto a una fotografía en la que se veía a Bianchi pescando.

Las muestras de afecto se multiplicaron rápidamente entre quienes lo conocían, destacando su calidad humana:

"Triste noticia. Espero que sigas pescando allá arriba" , expresó otro conocido.

"Querido José, que en paz descanses. Te voy a extrañar" , sumó un allegado.

"Gran persona José, se lo va extrañar. Descansa en paz, Dios lo tenga en su Gloria", rezaba otro de los mensajes tras la tragedia.

La desgarradora despedida a uno de los pescadores fallecidos en la Laguna del Monte.

La mecánica del accidente y las víctimas fatales





El siniestro náutico ocurrió en el espejo de agua, ubicado en el partido bonaerense de Guaminí, donde los cinco hombres se encontraban a bordo de la embarcación. Por motivos que aún son materia de investigación, la lancha perdió estabilidad, dio una "vuelta de campana" y todos sus ocupantes cayeron al agua.

Con el hallazgo de Bianchi, ya son cuatro las víctimas fatales confirmadas oficialmente. Los otros tres fallecidos fueron identificados como:

José Domingo Carrizo (84 años), oriundo de San Isidro.

Carlos Augusto Pérez (71 años), residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

José Luna (70 años).

Por su parte, la identidad de la quinta persona, que continúa siendo buscada intensamente, aún no fue brindada por fuentes oficiales.

Operativo de búsqueda y medidas judiciales

Tras el accidente, se montó un gran despliegue de rescate integrado por efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil. Las tareas, que debieron ser interrumpidas durante la noche por la falta de iluminación, se retomaron a primera hora del domingo.

José Antonio Bianchi es una de las víctimas del trágico vuelco de una lancha en la Laguna del Monte.

En el ámbito judicial, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y fue caratulada preventivamente como "averiguación causales de muerte".

Finalmente, frente a la magnitud del accidente y para facilitar el despliegue de las fuerzas de seguridad, la Policía Comunal de Guaminí resolvió suspender todas las actividades de pesca en la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.