Continúa el depósito del bono de $70.000: ¿Qué grupo de jubilados lo recibe esta semana?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de septiembre y, durante la semana del 14 al 18 de septiembre, otro grupo de jubilados y pensionados recibirá el bono extraordinario que acompaña a los haberes de quienes cumplen con las condiciones establecidas.

El refuerzo se mantiene en $70.000 y se deposita de manera automática junto con la jubilación o pensión. No es necesario realizar un trámite adicional ni concurrir a una sucursal bancaria para acceder al dinero correspondiente.

Bono de $70.000 para jubilados de ANSES: ¿Quiénes cobran el refuerzo?





El bono extraordinario forma parte de los pagos de septiembre y está destinado principalmente a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos. Entre los grupos alcanzados se encuentran los jubilados que cobran la mínima, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes reciben determinadas Pensiones No Contributivas (PNC).

Para septiembre, ANSES informó un haber mínimo de $428.633,20. Quienes cobran ese monto o menos reciben el bono íntegro de $70.000, con lo que alcanzan un ingreso total de $498.633,20.

En tanto, quienes tienen un haber superior al mínimo, pero inferior a $498.633,20, reciben un bono proporcional. En estos casos, el refuerzo equivale exactamente a la diferencia necesaria para llegar a ese límite.

Por ejemplo, un beneficiario que tenga un haber básico de $438.633,20 recibiría un bono de $60.000. De esta manera, el ingreso final alcanza los $498.633,20. El mecanismo continúa de la misma manera a medida que aumenta el haber.

Por otro lado, los titulares cuyos haberes superen los $498.633,20 mensuales quedan fuera del refuerzo y cobran únicamente el importe correspondiente a su prestación actualizada.

El bono de $70.000 se deposita a los jubilados de la mínima y a titulares de las PNC y PUAM.

Jubilados de la mínima: ¿Quiénes cobran el bono durante esta semana?





El calendario de ANSES determina las fechas de pago según la terminación del DNI. Durante la semana del 14 al 18 de septiembre, cobrarán los jubilados que cobran hasta el haber mínimo cuyos documentos terminen en los números 4, 5, 6, 7 y 8.

Las fechas son:

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.





El grupo con DNI terminado en 9 cobrará el lunes 21 de septiembre, cuando finalizará el cronograma correspondiente a los jubilados que perciben hasta el haber mínimo.

Quienes ya cobraron durante los primeros días de septiembre fueron los beneficiarios cuyos documentos terminan en 0, 1, 2 y 3, con pagos realizados entre el martes 8 y el viernes 11.

¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas?





El cronograma de las PNC comenzó antes y se desarrolla de manera diferente. Según el esquema informado, los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 0 y 1; 2 y 3; 4 y 5; 6 y 7 cobraron entre el martes 8 y el viernes 11. Finalmente, los titulares con DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el lunes 14 de septiembre.

¿Cómo consultar si el bono ya fue depositado?





Los beneficiarios pueden controlar la liquidación desde la plataforma Mi ANSES, tanto en su versión web como a través de la aplicación oficial.

Para revisar el recibo deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, entrar en el apartado destinado a jubilados y pensionados y seleccionar la opción de consulta de recibos. Allí podrán verificar los conceptos liquidados y comprobar si figura el refuerzo correspondiente.