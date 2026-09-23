Por la visita del Papa León XIV, Córdoba tendrá dos feriados

El gobierno de la provincia de Córdoba decretó dos días de feriado administrativo con motivo de la histórica visita oficial que realizará el Papa León XIV a la provincia durante su gira pastoral por Argentina.

La medida fue anunciada por el Gobernador Martín Llaryora y busca facilitar el desplazamiento de miles de peregrinos, además de organizar los operativos de seguridad y ordenamiento vial.

Los asuetos coincidirán con las jornadas principales de la agenda del Santo Padre en suelo cordobés, donde encabezará liturgias comunitarias y encuentros con la dirigencia social. El Poder Ejecutivo provincial invitó a los municipios, al sector privado y a las instituciones educativas a adherir a la disposición.

Operativo de logística y seguridad para la llegada papal

Las autoridades locales diagramaron un plan especial de contingencia junto a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para ordenar los accesos a los predios donde se realizarán los actos religiosos.

El transporte público sufrirá modificaciones de recorrido y funcionará con frecuencias reforzadas.

A su vez, el Ministerio de Salud provincial dispondrá de puestos sanitarios móviles, ambulancias y brigadas de rescate a lo largo de los trazados donde transitará la comitiva del pontífice. Se espera la llegada de miles de visitantes provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

Impacto económico y social de la histórica visita

La presencia del máximo líder de la Iglesia Católica genera una alta demanda en las plazas hoteleras y gastronómicas de la capital cordobesa y zonas aledañas. Referentes del sector turístico señalaron que la ocupación alcanzará niveles cercanos al tope antes del inicio del evento.

La jornada histórica marcará un hito para la provincia, que desplegará un amplio dispositivo institucional para acompañar el paso de la máxima autoridad vaticana por la región.