Córdoba se cubrió de nieve a días de la primavera: las imágenes más impactantes

A pocos días del comienzo de la primavera, el invierno volvió a mostrar su cara más intensa en Córdoba y el fuerte descenso de las temperaturas favoreció la irrupción de nevadas.

El fenómeno sorprendió tanto a vecinos como a turistas y rápidamente comenzaron a circular imágenes de las inusuales postales invernales que regalaron las sierras.

Uno de los puntos donde el frío se hizo sentir con mayor intensidad fue Pampa de Achala, un pueblito serrano donde durante la mañana se registraron -3,8 °C.

También se reportó el fenómeno en La Cumbre y distintos lugares del Valle de Traslasierra, entre ellos San Javier, Yacanto y zonas altas de Los Hornillos. Hubo registros, además, cerca de Los Pozos, el dique La Viña y Villa de las Rosas.

Inesperadamente, la postal también se repitió en el sur cordobés. Localidades como Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras registraron nevadas durante las primeras horas del sábado.

También hubo reportes en Coronel Moldes, El Chacay, Alpa Corral y Las Albahacas, mientras que en Río Cuarto llegaron a observarse pequeños copos de aguanieve.

Las condiciones obligaron a la Policía Caminera a disponer desde las 8 un corte total de la ruta provincial E-34, conocida como Camino de las Altas Cumbres.

La medida estuvo vinculada principalmente con la formación de hielo sobre la calzada, además de las nevadas y la reducción de visibilidad en determinados sectores.

La situación se produjo después de que el corredor hubiera sido habilitado nuevamente el viernes por la tarde tras otro cierre. Las autoridades recomendaron no intentar atravesar los sectores restringidos y extremar las precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla para sectores serranos del oeste provincial. De hecho, el organismo pronosticó acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros de nieve en las zonas más elevadas, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

El aviso alcanzó sectores de Punilla, Colón, Pocho, San Alberto, San Javier, Santa María, Calamuchita y Río Cuarto. En las áreas ubicadas a menor altura, las precipitaciones podían presentarse en forma de lluvia, aguanieve o una combinación de ambas.

El frío continuará durante el domingo, aunque las condiciones comenzarían a mejorar desde el lunes, con un progresivo aumento de las temperaturas y un escenario mucho más primaveral durante la próxima semana.